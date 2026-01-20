Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Копенгаген
0
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
34.00
X
11.75
П2
1.92
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Интер
1
:
Арсенал
2
Все коэффициенты
П1
9.25
X
4.35
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Олимпиакос П
1
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.95
П2
7.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
2
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
12.50
П2
37.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Спортинг
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
7.42
X
3.80
П2
1.57
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
7.90
П2
26.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Аякс
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.15
П2
7.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Бубнов о Карпине: «Мальорку» выводил вниз, как и Таганрог. В «Ростове» расписался в своей беспомощности. В Испании работу найдет, но в «Реал», «Барсу» и «Атлетик

Александр Бубнов ответил на вопрос о том, кого тренер сборной России Валерий Карпин мог бы тренировать за пределами России.

«С учетом того, что Карпина там [в Испании] знают… Он там песни здорово пел на испанском, он там аналитиком был, он там “Барселону”, “Реал” прикладывал. Тем более он в “Мальорке” был, выводил туда всех вниз. Вверх он никого не выводил, он всех вниз, как и Таганрог (соведущие поправили Бубнова, сказав, что речь о “Торпедо” Армавир — Спортс»").

Он любую команду [в Испании] может тренировать, кроме трех: «Атлетико», «Реал» и «Барселона». Такого чудака, какое бы там положение ни было, туда никогда не пригласят.

Если вдруг у Карпина работы не будет, то в Испании он ее найдет. Недвижимость у него есть, все нормально. Так что за это вы не переживайте. Я не уверен, что он возвратится в «Ростов» и что «Ростов» его вообще возьмет.

Он расписался в своей беспомощности [в «Ростове»]. Я говорил, что седьмое место — их. А они сейчас могут седьмое место занять.

Сейчас говорит: «Я не свободен, я в сборной». Начинаются эти понты. Зачем ездить туда в Сосьедад и встречаться с Захаряном, если он не играл?" — заявил Бубнов.

«Реал Сосьедад»: «Для нас было бы удовольствием принять легенду клуба Карпина в качестве тренера».

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше