Бубнов о Карпине: «Мальорку» выводил вниз, как и Таганрог. В «Ростове» расписался в своей беспомощности. В Испании работу найдет, но в «Реал», «Барсу» и «Атлетик

«С учетом того, что Карпина там [в Испании] знают… Он там песни здорово пел на испанском, он там аналитиком был, он там “Барселону”, “Реал” прикладывал. Тем более он в “Мальорке” был, выводил туда всех вниз. Вверх он никого не выводил, он всех вниз, как и Таганрог (соведущие поправили Бубнова, сказав, что речь о “Торпедо” Армавир — Спортс»").
Он любую команду [в Испании] может тренировать, кроме трех: «Атлетико», «Реал» и «Барселона». Такого чудака, какое бы там положение ни было, туда никогда не пригласят.
Если вдруг у Карпина работы не будет, то в Испании он ее найдет. Недвижимость у него есть, все нормально. Так что за это вы не переживайте. Я не уверен, что он возвратится в «Ростов» и что «Ростов» его вообще возьмет.
Он расписался в своей беспомощности [в «Ростове»]. Я говорил, что седьмое место — их. А они сейчас могут седьмое место занять.
Сейчас говорит: «Я не свободен, я в сборной». Начинаются эти понты. Зачем ездить туда в Сосьедад и встречаться с Захаряном, если он не играл?" — заявил Бубнов.
«Реал Сосьедад»: «Для нас было бы удовольствием принять легенду клуба Карпина в качестве тренера».