Симеоне о топ-8 ЛЧ после 1:1 с «Галатасараем»: «Атлетико» играл отлично и мог победить, если бы реализовывал моменты. Сейчас это не в нашей власти, надо дождаться результатов"

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Галатасараем» (1:1) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Мадридцы набрали 13 очков и на данный момент занимают 8-е место в турнирной таблице.

О матче.

«В первом тайме мы увидели впечатляющую игру, мы создавали моменты, постоянно атаковали, но не реализовали некоторые шансы так, как должны были. Мы вышли вперед, и они сравняли счет, когда мы могли обеспечить себе победу. Во втором тайме они играли пятеркой [защитников] и чувствовали себя более комфортно. У них тоже были шансы, и они могли выиграть, особенно после последнего удара, который отбил Маркос [Льоренте]. Думаю, мы сыграли отлично. Мы могли победить, но ключ к успеху — точная реализация моментов, надеюсь, мы сможем вернуться к этому».

О голе Джулиано Симеоне.

«Прошло много времени с тех пор, как он забивал. Нам нужны голы от вингеров, таких как Джулиано, Баэна и Альмада, и полузащитников, таких как Барриос и Кардозо. Это не всегда должны быть нападающие — когда мы говорим о недостатке точной реализации моментов, это общая проблема, а не только форвардов».

О месте в топ-8 общего этапа после матчей 1-го слота ЛЧ.

«Сначала нам нужно дождаться результатов, сейчас это уже не в нашей власти. Мы будем действовать в зависимости от результатов», — сказал Симеоне.