Пеп Гвардиола: «Все складывается не в пользу “Ман Сити”, все неправильно, все детали работают против нас»

«Все складывается немного против нас во многих, многих аспектах. В первом матче года, против “Сандерленда”, мы упустили свои возможности, а потом пошли травмы. Нунеш не мог играть из-за простуды, так что очень многое складывается не в нашу пользу.
На таком уровне, в матчах Лиги чемпионов или против «Манчестер Юнайтед», всегда очень сложно демонстрировать такую стабильность, какая была у нас, когда мы побеждали на протяжении месяца-двух, выигрывали 7−8 матчей.
У меня есть ощущение, что после 2025 года результаты не очень хорошие. У нас была отличная возможность, но есть ощущение, что все неправильно, все детали работают против нас. Это факт, и надо постараться изменить ситуацию. Мы постараемся это сделать«, — сказал главный тренер “Ман Сити”.
У «Ман Сити» две победы в семи последних матчах — обе в кубках. Команда Пепа проиграла «Буде-Глимт» и «МЮ» за 4 дня.