Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
1
:
Атлетик
1
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.05
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.38
X
3.75
П2
28.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
2
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.30
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Марсель
0
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
4.50
П2
1.30
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Славия Пр
2
:
Барселона
2
Все коэффициенты
П1
7.50
X
3.30
П2
1.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Пеп Гвардиола: «Все складывается не в пользу “Ман Сити”, все неправильно, все детали работают против нас»

Пеп Гвардиола после поражения от «Буде-Глимт» отметил, что «Манчестер Сити» не везет.

Источник: Спортс"

«Все складывается немного против нас во многих, многих аспектах. В первом матче года, против “Сандерленда”, мы упустили свои возможности, а потом пошли травмы. Нунеш не мог играть из-за простуды, так что очень многое складывается не в нашу пользу.

На таком уровне, в матчах Лиги чемпионов или против «Манчестер Юнайтед», всегда очень сложно демонстрировать такую стабильность, какая была у нас, когда мы побеждали на протяжении месяца-двух, выигрывали 7−8 матчей.

У меня есть ощущение, что после 2025 года результаты не очень хорошие. У нас была отличная возможность, но есть ощущение, что все неправильно, все детали работают против нас. Это факт, и надо постараться изменить ситуацию. Мы постараемся это сделать«, — сказал главный тренер “Ман Сити”.

У «Ман Сити» две победы в семи последних матчах — обе в кубках. Команда Пепа проиграла «Буде-Глимт» и «МЮ» за 4 дня.