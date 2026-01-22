Ричмонд
Насри об Экитике против «Марселя»: «Мы выделяем его выступление, несмотря на статистику. Юго опасен с мячом и связывает всех игроков “Ливерпуля”

Экс-хавбек «Марселя» и клубов АПЛ Самир Насри высоко оценил игру Юго Экитике против «Марселя».

Источник: Спортс"

«Ливерпуль» в гостях обыграл марсельцев (3:0) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Гол французского форварда на 23-й минуте отменили из-за офсайда. На 59-й Экитике пробил в крестовину.

"Что действительно впечатляет, так это то, что, несмотря на то, что он нападающий, а статистика невероятно важна, мы все равно выделяем его выступление в матче.

Он опасен каждый раз, когда получает мяч. Он всегда создает пространство в противостоянии со своим прямым соперником, у него получается связывать всех игроков «Ливерпуля»… Браво ему!" — сказал Насри для Canal+.