Роман Шишкин: «Любой игравший в “Спартаке” скажет, что там присутствует дух победителя. Когда никто не вставляет палки в колеса — есть результат. Сейчас — другая история: шумиха, околофутбольные

Бывают разные периоды и реалии, но «Спартак» всегда боролся за высокие места. Успех приходит только тогда, когда команда сконцентрирована на результате и футболе, когда никто не мешает и нет отставок. Когда никто не вставляет палки в колеса, тогда есть результат.