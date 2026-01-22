Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Роман Шишкин: «Любой игравший в “Спартаке” скажет, что там присутствует дух победителя. Когда никто не вставляет палки в колеса — есть результат. Сейчас — другая история: шумиха, околофутбольные

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин ответил на вопрос о шумихе вокруг команды.

Источник: Спортс"

— Почему вокруг «Спартака» постоянно искрит?

— Интерес очень большой, как и требования. Любой игравший в «Спартаке» скажет, что там присутствует дух победителя вне зависимости от места.

Бывают разные периоды и реалии, но «Спартак» всегда боролся за высокие места. Успех приходит только тогда, когда команда сконцентрирована на результате и футболе, когда никто не мешает и нет отставок. Когда никто не вставляет палки в колеса, тогда есть результат.

Сейчас в «Спартаке» немного другая история. Больше шумихи, околофутбольных дел. Это влияет на руководство и футболистов.

Когда такой дисбаланс в команде, он чувствуется. Я бывал в таких ситуациях — это выбивает. Пожелаю «Спартаку», чтобы все работало как часы.

Обидно, ведь всё для этого есть: финансы, стадион, болельщики, классный состав не хуже, чем у «Зенита» и «Краснодара», — сказал Роман Шишкин.