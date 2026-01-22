Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рома
1
:
Штутгарт
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.20
П2
10.50
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Брага
0
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
3.84
X
2.08
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сельта
1
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.02
П2
4.10
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Динамо З
2
:
ФКСБ
1
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.70
П2
13.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ференцварош
0
:
Панатинаикос
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.10
П2
4.10
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ницца
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.00
П2
28.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рейнджерс
1
:
Лудогорец
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.10
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Зальцбург
3
:
Базель
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
П2
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Утрехт
0
:
Генк
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.40
П2
2.15
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
2
:
Селтик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
0
:
Лион
1
П1
X
П2

Киммих о возможном бойкоте ЧМ-2026: «Я больше не участвую в политических дискуссиях — мы поняли, что это непродуктивно. Это должны комментировать другие люди»

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих ответил на вопрос о возможном бойкоте ЧМ-2026 на фоне политики США.

Источник: Sports

"Я больше не участвую в политических дискуссиях. Мы поняли, что это непродуктивно, когда мы, игроки, слишком активно выражаем свои политические взгляды.

Конечно, в определенной степени мы также несем ответственность за то, чтобы выражать свое мнение. Но я считаю, что в Германии и в Немецком футбольном союзе есть другие люди, которые знают об этом больше и должны комментировать это", — сказал Киммих.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Главы 20 членов УЕФА обсуждали желание Трампа аннексировать Гренландию и возможные последствия. Лидеры федераций обеспокоены, в случае военной агрессии вероятен бойкот ЧМ.