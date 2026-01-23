Коста о Конте: «У него, наверное, нет секса дома, потому что он очень мрачный»

Я отправил сообщение Марине [Грановской], и она сразу же сказала мне, что то, что он сделал, делать нельзя, что он не владелец клуба. Я был в Бразилии, я был со своей семьей и сказал Марине, что после всего, что я сделал для клуба, я не заслуживаю такого отношения.