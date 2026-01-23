Ричмонд
Коста о Конте: «У него, наверное, нет секса дома, потому что он очень мрачный»

Бывший нападающий «Челси» Диего Коста высказался о поведении Антонио Конте.

В 2017 году итальянский специалист отправил бразильскому футболисту сообщение, в котором намекнул, что хочет, чтобы тот ушел из команды. В январе 2024-го Коста перешел в «Атлетико».

"У него были какие-то внутренние причины, потому что он понимал, что это ненормально для тренера — не рассчитывать на игрока, который был лучшим бомбардиром его команды.

Я отправил сообщение Марине [Грановской], и она сразу же сказала мне, что то, что он сделал, делать нельзя, что он не владелец клуба. Я был в Бразилии, я был со своей семьей и сказал Марине, что после всего, что я сделал для клуба, я не заслуживаю такого отношения.

Этот человек не доверяет другим. Он думает, что знает все. С ним не получаешь удовольствие от тренировок, он всегда злой, у него всегда мрачное лицо. У него, наверное, нет секса дома, потому что он очень мрачный.

Это печально, потому что я был очень счастлив в «Челси», но я не хотел создавать проблемы клубу. Титулы, которые он завоевал в «Челси», он завоевал вместе со мной, к несчастью для него. Я желаю ему всего наилучшего в жизни", — сказал Коста в подкасте Джона Оби Микела.

Коста о Конте в «Челси»: «Он был злой, думал, что знает все. Он никому не нравился и долго не продержался. С Моуринью ты приходишь на тренировки счастливым — он придает энергии».