Агент Захаряна о том, что хавбек не нужен тренеру «Сосьедада»: «Как говорит Трамп, это fake news. В “Динамо” Арсен не собирается, такие слухи вызывают удивление. Истерия на ровном месте»

— Как говорит Дональд Трамп, это fake news. Ничего не соответствует действительности. Никаких разговоров ни с кем не было, Арсен тренируется в команде.
Кто‑то пишет: «Арсен знает, что он уже в московском “Динамо”. В “Динамо” он не собирается. Такие слухи вызывают удивление.
— Каково состояние Арсена?
— Тренируется с командой. В игре с «Сельтой» его не будет, будет готовиться к матчу с «Атлетиком».
— Неприятная череда повреждений?
— Так бывает. На тренировке работают в полную, сзади вкатились [Арсену] в икроножную мышцу.
— Какой настрой у Захаряна? Не падает духом?
— Нет. Просто все удивлены той истерии, которая поднялась на ровном месте. Кто‑то выдумал новость [об уходе] на ровном месте, — сказал Голубин.