Футбол. Англия
15:30
Вест Хэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.26
П2
3.03
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.21
П2
3.55
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.93
П2
5.96
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.50
П2
5.30
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.25
П2
26.00
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.75
П2
2.30
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.99
X
4.54
П2
1.63
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.45
П2
3.05
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.69
X
3.45
П2
2.11
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.47
П2
2.74
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.73
П2
11.50
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.22
П2
3.10
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.99
П2
4.60
Футбол. Испания
завершен
Леванте
3
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
6
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Пономарев про опоздания Вендела: «Семак сам виноват, он себя так поставил. Легионеров надо держать в ежовых рукавицах»

Владимир Пономарев высказался о 7-дневном опоздании Вендела на сборы «Зенита».

Источник: Спортс"

"У Вендела контракт до 2029 года, вот он и хулиганит. Для него заплатить 700 тысяч евро — это как два пальца… Но он стопроцентно отрицательно влияет на весь коллектив. Такие вещи допускать нельзя, и Семак должен на это реагировать. Что же Вендел так выеживается? Но если Семак считает его незаменимым, то пусть с ним и мучается. Нельзя так относиться к этим высокооплачиваемым засранцам, легионеров надо обязательно держать в ежовых рукавицах.

Незаменимых у нас нет, как говорили в советское время. Семак его возвеличил, ему потакает и боится возразить, почему Вендел и обнаглел. Может быть, его надо чаще штрафовать. Хотя у многих легионеров подход такой: есть действующий контракт, и плевать они на все хотели. Семак сам виноват, он себя так поставил и теперь пожинает плоды. Пусть теперь мучается с Венделом. Значит, он не умеет обращаться с этими игроками. Как же он хочет руководить командой?" — сказал экс-футболист сборной СССР.