Пономарев про опоздания Вендела: «Семак сам виноват, он себя так поставил. Легионеров надо держать в ежовых рукавицах»

Незаменимых у нас нет, как говорили в советское время. Семак его возвеличил, ему потакает и боится возразить, почему Вендел и обнаглел. Может быть, его надо чаще штрафовать. Хотя у многих легионеров подход такой: есть действующий контракт, и плевать они на все хотели. Семак сам виноват, он себя так поставил и теперь пожинает плоды. Пусть теперь мучается с Венделом. Значит, он не умеет обращаться с этими игроками. Как же он хочет руководить командой?" — сказал экс-футболист сборной СССР.