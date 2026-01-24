Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Вест Хэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.28
П2
3.05
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.18
П2
3.55
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.07
П2
6.10
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.50
П2
5.50
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.00
П2
26.00
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.74
П2
2.27
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.65
X
4.39
П2
1.69
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.35
П2
3.15
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.46
П2
2.09
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.47
П2
2.74
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.75
П2
11.50
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.19
П2
3.11
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.99
П2
4.60
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.74
П2
4.90
Футбол. Англия
20:30
Борнмут
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.03
П2
1.90
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.34
П2
2.22
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.11
П2
2.70
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.03
X
3.98
П2
1.87
Футбол. Испания
завершен
Леванте
3
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
6
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Глава Федерации футбола Петербурга о Ямале: «Такие игроки появятся и у нас. В “Барселоне” тоже большое количество легионеров»

Глава Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский считает, что в «Зените» может появиться свой Ламин Ямаль.

Источник: Sports.Ru

«Почему они [воспитанники клуба] не играют в “Зените”? Они не выдерживают на сегодняшний момент конкуренции. Конечно, я этим расстроен, но это не говорит о том, что нужно снизить лимит.

Как показывает практика, в том числе если мы обратим внимание на «Барселону», там тоже достаточно большое количество легионеров, но если появляется талантливый игрок, такой как Ямаль, он начинает играть и в 18 лет, показывая абсолютно мировой уровень. Поэтому, конечно, появятся и будут появляться такие игроки и у нас в футболе", — сказал Бельский.

