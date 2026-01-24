Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
2
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
11.00
П2
34.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
0
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
5.63
П2
1.27
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
8.50
X
1.37
П2
6.40
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Лорьян
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
1
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
РБ Лейпциг
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
6
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Осасуна
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Сандерленд
1
П1
X
П2

Павел Погребняк: «Я не знаю Джона Джона, но вы думаете, “Зенит” платит 20 млн евро за рандомного человека? А Саусь это кто? В “Спартак” он перейдет, наверное»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о возможном усилении «Зенита».

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что петербуржцы купят полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона за 20 млн евро с учетом бонусов.

— Как оцените готовящийся трансфер Джона Джона в «Зенит»?

— Я не знаю, кто это.

— Можно ли в таком случае сказать, что «Зенит» покупает «кота в мешке»?

— Вы думаете, что «Зенит» берет какого-то рандомного человека и платит за него 20 миллионов евро? И это «кот в мешке»? Я просто его не знаю, может кто-то другой знает Джона Джона. Я не думаю, что это «кот в мешке». Ну 20 миллионов, ребят. Получается, он априори сильный футболист.

— Мог ли «Зенит» опередить «Спартак» и взять Владислава Сауся из «Балтики» вместо Джон Джона? Все-таки российский игрок, да и собственный воспитанник в преддверии нового лимита.

— А Саусь это кто?

— Звезда первой половины сезона в «Балтике».

— А, да? И куда он переходит?

— Говорят, что Саусь переходит в «Спартак» за 350 миллионов рублей.

— В «Спартак» он наверное и перейдет. Я думаю, что «Зенит» вряд ли будет усиливаться им, потому что борьба за чемпионство требует немного других усилений.

— Игроки «Балтики» сейчас в тренде. Кто из калининградской команды мог бы усилить «Зенит»?

— «Зенит» вообще усилить тяжело, поэтому «Балтике» надо сосредоточиться на второй части чемпионата и постараться продолжать нас удивлять. «Балтика» — родная для меня команда. Хочу, чтобы они заняли место как можно выше. А вдруг даже в тройке?

— А что скажете по усилению для «Зенита»? Тот же нападающий «Балтики» Брайан Хиль забил 10 голов в текущем сезоне РПЛ.

— Я говорю, что «Зенит» усилить сложно. Вы видите, какие трансферы делает клуб. Конкурентоспособность должна быть на высоком уровне. Я не думаю, что пока кто-то мог бы усилить и стать игроком основного состава, — сказал Погребняк.