Павел Погребняк: «Я не знаю Джона Джона, но вы думаете, “Зенит” платит 20 млн евро за рандомного человека? А Саусь это кто? В “Спартак” он перейдет, наверное»

Ранее сообщалось, что петербуржцы купят полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона за 20 млн евро с учетом бонусов.
— Как оцените готовящийся трансфер Джона Джона в «Зенит»?
— Я не знаю, кто это.
— Можно ли в таком случае сказать, что «Зенит» покупает «кота в мешке»?
— Вы думаете, что «Зенит» берет какого-то рандомного человека и платит за него 20 миллионов евро? И это «кот в мешке»? Я просто его не знаю, может кто-то другой знает Джона Джона. Я не думаю, что это «кот в мешке». Ну 20 миллионов, ребят. Получается, он априори сильный футболист.
— Мог ли «Зенит» опередить «Спартак» и взять Владислава Сауся из «Балтики» вместо Джон Джона? Все-таки российский игрок, да и собственный воспитанник в преддверии нового лимита.
— А Саусь это кто?
— Звезда первой половины сезона в «Балтике».
— А, да? И куда он переходит?
— Говорят, что Саусь переходит в «Спартак» за 350 миллионов рублей.
— В «Спартак» он наверное и перейдет. Я думаю, что «Зенит» вряд ли будет усиливаться им, потому что борьба за чемпионство требует немного других усилений.
— Игроки «Балтики» сейчас в тренде. Кто из калининградской команды мог бы усилить «Зенит»?
— «Зенит» вообще усилить тяжело, поэтому «Балтике» надо сосредоточиться на второй части чемпионата и постараться продолжать нас удивлять. «Балтика» — родная для меня команда. Хочу, чтобы они заняли место как можно выше. А вдруг даже в тройке?
— А что скажете по усилению для «Зенита»? Тот же нападающий «Балтики» Брайан Хиль забил 10 голов в текущем сезоне РПЛ.
— Я говорю, что «Зенит» усилить сложно. Вы видите, какие трансферы делает клуб. Конкурентоспособность должна быть на высоком уровне. Я не думаю, что пока кто-то мог бы усилить и стать игроком основного состава, — сказал Погребняк.