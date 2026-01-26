Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Манчестер Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Лион
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ницца
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

Ханс-Дитер Флик: «Овьедо» было нечего терять, против такого соперника тяжело играть. «Барселона» не справлялась с прессингом. Но команда делает все, что в ее силах, я рад за нее"

Ханс-Дитер Флик не был удивлен желанием «Овьедо» биться с «Барселоной» (0:3).

Источник: Спортс"

"Это часть футбола. Им было нечего терять, а против такого соперника тяжело играть. Они мощно прессинговали, а мы не справлялись. Во втором тайме стало лучше, мы начали прессинговать и быстро забили.

У нас было много перелетов за последнее время, мы поздно вернулись после предыдущей игры. Команда делает все, что в ее силах. Я очень рад за команду.

Если ты побеждаешь, то все в порядке, пусть даже первый тайм был таким, как сегодня. Я был недоволен игрой в первой половине, но я все понимаю. Главное — мы оправились от этого, внесли изменения, и все сработало«, — сказал главный тренер “Барселоны”.