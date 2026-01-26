Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Манчестер Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Лион
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ницца
4
П1
X
П2

Хомуха допустил завершение тренерской карьеры: «Если не будет интересных вариантов. Все упирается в предложения»

Дмитрий Хомуха допустил, что завершит тренерскую карьеру.

Источник: Спортс"

"За последнее время мне не поступало достойных предложений, которые могли бы меня устроить. Все поступившие варианты в чем-то мне не подходили.

Возобновлю ли я карьеру в 2026 году? Если не будет интересных вариантов, то нет. Есть ли шанс, что я больше не поработаю тренером? Это возможно. Все упирается в предложения", — сказал 56-летний тренер, под руководством которого юношеская сборная России (U17) победила на Евро-2013, а юниорская сборная (U19) стала второй на Евро-2015.

Также Хомуха возглавлял молодежную сборную России, «Ригу», «Калугу» и «Шинник».