Хомуха допустил завершение тренерской карьеры: «Если не будет интересных вариантов. Все упирается в предложения»

Возобновлю ли я карьеру в 2026 году? Если не будет интересных вариантов, то нет. Есть ли шанс, что я больше не поработаю тренером? Это возможно. Все упирается в предложения", — сказал 56-летний тренер, под руководством которого юношеская сборная России (U17) победила на Евро-2013, а юниорская сборная (U19) стала второй на Евро-2015.