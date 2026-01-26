Ричмонд
Талалаев о 3:4 с «Термезом»: «Мы увидели уровень готовности “Балтики” и обошлись без травм. Команда проделывает качественную работу»

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил поражение от узбекского «Термез Сурхан» (3:4) в товарищеском матче.

Источник: Спортс"

"В первые 60 минут матча у нас играл состав, близкий к основе. Эти ребята показали как нужное качество футбола, так и характер. Когда нужно было, они собрались, изменили скорость владения мячом и забили второй гол. Имели еще моменты.

В целом самое главное то, что мы увидели свой уровень готовности и обошлись без травм. Команда проделывает качественную работу", — сказал Талалаев.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше