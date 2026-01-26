Ричмонд
Артем Дзюба: «Кайрат» интересовался мной, но Казахстан мне неинтересен, если честно. «Краснодар» и «Зенит» чуточку посильнее, а может и не чуточку"

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, почему не рассматривает переход в чемпионат Казахстана.

Источник: Спортс"

«За “Кайратом” в Лиге чемпионов особо не слежу. Трудно сказать, какой результат был бы у наших команд по сравнению с ними, но, думаю, “Краснодар” и “Зенит” чуточку посильнее “Кайрата”, а, может, даже и не чуточку.

Да, это правда, что некоторые время назад они мной интересовались, но я вообще не рассматривал Казахстан. Там тяжелые поля, и вообще тяжело играть из-за перелетов. Если честно, Казахстан мне неинтересен", — сказал Дзюба.

