Артем Дзюба: «Кайрат» интересовался мной, но Казахстан мне неинтересен, если честно. «Краснодар» и «Зенит» чуточку посильнее, а может и не чуточку"

«За “Кайратом” в Лиге чемпионов особо не слежу. Трудно сказать, какой результат был бы у наших команд по сравнению с ними, но, думаю, “Краснодар” и “Зенит” чуточку посильнее “Кайрата”, а, может, даже и не чуточку.
Да, это правда, что некоторые время назад они мной интересовались, но я вообще не рассматривал Казахстан. Там тяжелые поля, и вообще тяжело играть из-за перелетов. Если честно, Казахстан мне неинтересен", — сказал Дзюба.
