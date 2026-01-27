«Зенит» нашел форварда за 20 миллионов, скандалист из «Спартака» решил вернуться в Россию. Трансферы и слухи дня

Что в России
«Спартак» объявил о приобретении Сауся
Московский «Спартак» объявил о приобретении латераля калининградской «Балтики» Владислава Сауся. Последний подписал контракт с красно-белыми до лета 2030 года. Футболист будет выступать за «Спартак» под 17-м номером.
В нынешнем сезоне 22-летний Владислав Саусь провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,8 миллионов евро.
«Зенит» подписал Джона Джона
Нападающий бразильского «РБ Брагантино» Джон Джон продолжит карьеру в петербургском «Зените», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, Джон прошел медицинское обследование и подписал контракт с «Зенитом». Петербуржцы заплатили за форварда 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 23-летний Джон Джон провел за «РБ Брагантино» 2 матча и забил 3 гола. В прошлом году он поразил ворота 13 раз в 51 игре. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 11 миллионов евро.
Экс‑футболист «Спартака» Гулиев стал игроком тульского «Арсенала»
Бывший полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев стал игроком тульского «Арсенала». Срок контракта с 29-летним игроком не разглашается. Ранее футболист уже выступал за тульскую команду в сезоне-2021/2022.
Полузащитник провел 106 матчей в РПЛ (24 из которых — за «Арсенал») и 41 встречу в лиге Pari. Также футболист выступал за «Анжи», «Ростов» и «Химки». Последним клубом Гулиева был азербайджанский «Сабах».
В бытность игроком «Спартака» Гулиев попал в скандал с избиением на дороге гражданина США, а также отстранялся во вторую команду из-за конфликта с помощником Доменико Тедеско.
Нападающий «Рубина» перешел в итальянский клуб «Бари»
Нападающий «Рубина» Марвин Чуни перешел в итальянский клуб «Бари» на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Напомним, перед стартом действующего сезона Чуни перешел из «Рубина» в «Сампдорию» на правах аренды.
Марвин Чуни является воспитанником мюнхенской «Баварии». В «Рубин» форвард перешел из итальянского «Фрозиноне» в сентябре 2024 года.
Макаров находится в шаге от перехода в «Кайсериспор»
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как обстоят дела с переходом полузащитника Дениса Макарова в «Кайсериспор». Ранее сообщалось, что российский футболист отправился медосмотр в турецкий клуб.
«Сделка по Макарову пока не закрыта, на финальной стадии. У нас есть определенный процент по трансферу Шиманьски в “Ренн”. Сделка состоялась, будем разбираться [с выплатами].
Разбирательство по делу Скопинцева в активной стадии (ранее появилась информация, что Дмитрий не смог прибыть с командой на зимние сборы в ОАЭ из-за просроченного загранпаспорта. — Sport24). Главное, он здесь. Местоположение паспорта не установлено", — передает слова Пивоварова корреспондент Sport24 Денис Николаев.
На прошлой неделе бывший полузащитник бело-голубых Себастьян Шиманьски перешел из «Фенербахче» в «Ренн». Сообщалось, что сумма сделки составит 10,5 миллиона евро, из которых «Динамо» получит чуть более 1 миллиона.
Что в Европе и мире
Джикия не собирается уходить из «Антальяспора»
Владимир Кузьмичев, представитель интересов российского защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, сообщил, что 32-летний футболист восстановился после травмы и не собирается уходить из турецкого клуба. Ранее сообщалось, что Джикия якобы может продолжить карьеру в грозненском «Ахмате».
«У Георгия действующий контракт, переходить никуда он не планирует. Он восстановился после травмы. Если функционально он наберет форму, то в ближайших играх мы увидим его на поле. Травма — это неизбежная ситуация в профессии, но он восстановился, все хорошо», — приводит слова Кузьмичева ТАСС.
В своем первом сезоне за рубежом Джикия провел за «Антальяспор» 13 матчей и забил 2 гола. Последний раз россиянин выходил на поле в начале ноября.
«Ювентус» собирается подписать нападающего «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее может продолжить карьеру в «Ювентусе». По данным Sky Italy, туринский клуб заинтересован в приобретении 24-летнего форварда. Нидерландский нападающий не был включен в состав «Юнайтед» на последние две игры Премьер-лиги против «Манчестер Сити» и «Арсенала».
Ранее интерес к футболисту проявлял еще один итальянский клуб — «Рома». Как сообщает источник, сам Зиркзее предпочел бы остаться в Манчестере, однако может рассмотреть вариант с уходом, если не будет получать игровую практику.
«Фламенго» покупает у «Вест Хэма» Пакету
Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета продолжит карьеру на родине. «Фламенго» согласовал трансфер 28-летнего футболиста за 35,8 млн фунтов (порядка 41 млн евро). Пакета станет самым дорогим игроком, перешедшим в чемпионат Бразилии.
Пакета перешел в «Вест Хэм» из «Лиона» летом 2022 года за 42,95 млн евро. За «молотобойцев» бразилец провел 139 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 15 голевых передач.
Сын Паоло Мальдини переходит в «Лацио»
«Лацио» близок к тому, чтобы заключить сделку с «Аталантой» по переходу атакующего полузащитника Даниэля Мальдини. 24-летний футболист, сын легендарного итальянского защитника Паоло Мальдини, будет арендован римским клубом с последующим правом выкупа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В сезоне-2025/26 Даниэль Мальдини провел 11 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, отдав при этом 1 голевую передачу.