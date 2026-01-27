«Зенит» нашел форварда за 20 миллионов, скандалист из «Спартака» решил вернуться в Россию. Трансферы и слухи дня

«У Георгия действующий контракт, переходить никуда он не планирует. Он восстановился после травмы. Если функционально он наберет форму, то в ближайших играх мы увидим его на поле. Травма — это неизбежная ситуация в профессии, но он восстановился, все хорошо», — приводит слова Кузьмичева ТАСС.