Круговой о Шуманском: «Крылья» арендовали бриллиант в лице белорусского кудесника мяча"

«Крылья» получили не просто игрока, они арендовали бриллиант в лице белорусского кудесника мяча. Желаю удачи на новом месте, братишка! Еще поШумим❤️?", — написал Круговой.
В 9 матчах сезона РПЛ Шуманский не отметился результативными действиями.
Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил переход хавбека армейцев Артема Шуманского вы «Крылья Советов» на правах аренды.
