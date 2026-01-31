Петро из «Эльче» перед матчем с «Барсой»: «Ямаль — один из лучших в мире, против таких и хочется играть. В 2025-м я встречался с Дембеле, получившим “Золотой мяч&r

— Вы играете на левом фланге обороны, поэтому вам придется опекать Ламина Ямаля. Как вы готовитесь к этому?
— О таких матчах ты мечтаешь — об игре против лучших из лучших. В таких матчах главное — отдать все силы, чтобы ни о чем не жалеть. Порой в больших играх у тебя появляется некоторая нерешительность, но надо использовать эти моменты себе во благо, потому что именно в матчах против лучших ты учишься.
— Ламин вас впечатляет?
— Он один из лучших футболистов мира, так что это вызов — но хороший, позволяющий чему-то научиться. Это напоминает мне прошлогоднюю встречу с Усманом Дембеле, получившим «Золотой мяч». Против таких футболистов и хочется сыграть — чтобы посмотреть, чего ты стоишь. Это очень, очень высокий уровень, самый высокий. Мы неизбежно окажемся в затруднительном положении, и тогда будет видно, какой ответ мы дадим, — заявил Петро.