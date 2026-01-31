Ричмонд
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
1
:
Алавес
1
П1
2.80
X
2.12
П2
4.61
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
2
:
Дженоа
1
П1
1.26
X
14.00
П2
46.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
1
:
Гавр
0
П1
1.15
X
7.10
П2
36.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
1
:
Вольфсбург
0
П1
1.16
X
6.40
П2
54.00
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Жирона
П1
2.82
X
3.14
П2
2.77
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Сассуоло
П1
3.00
X
3.15
П2
2.62

Петро из «Эльче» перед матчем с «Барсой»: «Ямаль — один из лучших в мире, против таких и хочется играть. В 2025-м я встречался с Дембеле, получившим "Золотой мяч&r

Защитник «Эльче» Лео Петро, ранее выступавший за «Сент-Этьен», поделился ожиданиями от игры против «Барселоны».

Источник: Спортс"

— Вы играете на левом фланге обороны, поэтому вам придется опекать Ламина Ямаля. Как вы готовитесь к этому?

— О таких матчах ты мечтаешь — об игре против лучших из лучших. В таких матчах главное — отдать все силы, чтобы ни о чем не жалеть. Порой в больших играх у тебя появляется некоторая нерешительность, но надо использовать эти моменты себе во благо, потому что именно в матчах против лучших ты учишься.

— Ламин вас впечатляет?

— Он один из лучших футболистов мира, так что это вызов — но хороший, позволяющий чему-то научиться. Это напоминает мне прошлогоднюю встречу с Усманом Дембеле, получившим «Золотой мяч». Против таких футболистов и хочется сыграть — чтобы посмотреть, чего ты стоишь. Это очень, очень высокий уровень, самый высокий. Мы неизбежно окажемся в затруднительном положении, и тогда будет видно, какой ответ мы дадим, — заявил Петро.