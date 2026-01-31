Посещение ночных клубов, поездки в парижский Диснейленд, непрофессионализм — среди причин провала Паеса в «Страсбуре». «Челси» отзовет 18-летнего хавбека и отправит в «Ривер» (L"Equipe)

Ранее стало известно, что «Челси» отзовет 18-летнего полузащитника, после чего отправит в «Ривер Плейт».
В публикации французской газеты сообщается, что к расторжению договора аренды привели не только неудачные выступления эквадорца в последние месяцы, но и несоблюдение режима. Паес неоднократно посещал ночные клубы в Страсбуре и в Германии (в особенности заведение под названием La Salamandre), а также не раз ездил в парижский Диснейленд.
В 2026 году Пас принял участие в двух матчах: в одном вышел на 80-й минуте, в другом появился уже в добавленное ко второму тайму время. Его статистику можно изучить здесь.