Посещение ночных клубов, поездки в парижский Диснейленд, непрофессионализм — среди причин провала Паеса в «Страсбуре». «Челси» отзовет 18-летнего хавбека и отправит в «Ривер» (L"Equipe)

В публикации французской газеты сообщается, что к расторжению договора аренды привели не только неудачные выступления эквадорца в последние месяцы, но и несоблюдение режима. Паес неоднократно посещал ночные клубы в Страсбуре и в Германии (в особенности заведение под названием La Salamandre), а также не раз ездил в парижский Диснейленд.