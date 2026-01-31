Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.14
П2
2.77
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.15
П2
2.62
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Алавес
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2

Посещение ночных клубов, поездки в парижский Диснейленд, непрофессионализм — среди причин провала Паеса в «Страсбуре». «Челси» отзовет 18-летнего хавбека и отправит в «Ривер» (L"Equipe)

L"Equipe утверждает, что Кендри Паес вел себя непрофессионально, находясь в аренде в «Страсбуре».

Ранее стало известно, что «Челси» отзовет 18-летнего полузащитника, после чего отправит в «Ривер Плейт».

В публикации французской газеты сообщается, что к расторжению договора аренды привели не только неудачные выступления эквадорца в последние месяцы, но и несоблюдение режима. Паес неоднократно посещал ночные клубы в Страсбуре и в Германии (в особенности заведение под названием La Salamandre), а также не раз ездил в парижский Диснейленд.

В 2026 году Пас принял участие в двух матчах: в одном вышел на 80-й минуте, в другом появился уже в добавленное ко второму тайму время. Его статистику можно изучить здесь.