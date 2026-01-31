Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в “Лион”, чтобы играть, тогда придет и остальное»

— Ты здесь [в «Лионе»] ради чемпионата мира?
— Нет, я приехал сюда, чтобы быть счастливым, чтобы играть. Конечно, я мечтаю об этом, и это не изменится. Даст Бог, я буду бороться за попадание на чемпионат мира, но моя задача — хорошо проявить себя здесь, ведь если ты плохо играешь в клубе, то не можешь претендовать на вызов в сборную. Моя задача — сделать все возможное для «Лиона». Тогда придет и все остальное. Включая возможность помочь стране выиграть чемпионат мира.
— Что насчет Карло Анчелотти, твоего бывшего тренера в «Реале» и нынешнего главного тренера сборной Бразилии? Когда вы в последний раз общались?
— Когда я ушел из «Реала». У нас был замечательный разговор. Он дал мне несколько советов, которые мне запомнились. Теперь я должен работать, чтобы развиваться, становиться лучше как игрок, — сказал Эндрик.