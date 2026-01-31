Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.14
П2
2.77
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.15
П2
2.62
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Алавес
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2

Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в “Лион”, чтобы играть, тогда придет и остальное»

Нападающий «Лиона» Эндрик, арендованный у «Реала», заявил, что хочет помочь сборной Бразилии выиграть чемпионат мира.

— Ты здесь [в «Лионе»] ради чемпионата мира?

— Нет, я приехал сюда, чтобы быть счастливым, чтобы играть. Конечно, я мечтаю об этом, и это не изменится. Даст Бог, я буду бороться за попадание на чемпионат мира, но моя задача — хорошо проявить себя здесь, ведь если ты плохо играешь в клубе, то не можешь претендовать на вызов в сборную. Моя задача — сделать все возможное для «Лиона». Тогда придет и все остальное. Включая возможность помочь стране выиграть чемпионат мира.

— Что насчет Карло Анчелотти, твоего бывшего тренера в «Реале» и нынешнего главного тренера сборной Бразилии? Когда вы в последний раз общались?

— Когда я ушел из «Реала». У нас был замечательный разговор. Он дал мне несколько советов, которые мне запомнились. Теперь я должен работать, чтобы развиваться, становиться лучше как игрок, — сказал Эндрик.