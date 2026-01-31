Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»

40-летний португалец забил победный мяч в игре чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Холудом» (3:0).
«Идем к вершине!» — написал Роналду.
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад.
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на свой 961-й гол в карьере.
