Артета о таланте 16-летнего Доумана: «Я такого раньше не видел. Разве что был один парень в “Барселоне”, но, возможно, и у него такого не было»

Клуб и футболист ранее подписали предварительный контракт. Сделка предусматривает профессиональное соглашение по достижении хавбеком 17-летия.
"У нас есть потрясающий талант, который нужно развивать изо дня в день, потому что в этом игроке много всего.
Безусловно, Макс — один из лучших [талантов]. Он присоединился к нам уже в 15 лет. Лично я такого раньше не видел. Разве что был один парень в «Барселоне», но, возможно, и у него такого [таланта] не было.
Макс обладает харизмой и характером, благодаря которым его не сломить, будь то это определенная ситуация, стадион или соперник. Это очень ценное качество.
Кроме того, у нас уже есть хорошие примеры интеграции молодых игроков из академии в основной состав. Это очень помогает. При этом дело не только в игроках, но и в их семьях, потому что они играют решающую роль в их образовании и развитии. Мы очень ответственно к этому относимся", — сказал Микель Артета.