Владимир Габулов: «Уровень советской и российской школы вратарей по-прежнему на высочайшем уровне. То, что в Европе наша школа представлена отличными вратарями — лишнее подтверждение»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о российской школы вратарей.

Источник: Спортс"

"Уровень советской и российской школы вратарей по-прежнему находится на стабильно высочайшем уровне. И то, что в европейских чемпионатах наша школа представлена отличными вратарями — это тому лишнее подтверждение.

Также я бы сказал и о тех вратарях, которые выступают на внутренней арене и показывают самое главное — стабильный и надежный футбол. Все эти факторы говорят о том, что в нашем российском футболе преемственность поколений во вратарской школе присутствует, и это хорошо", — сказал Габулов.

На данный момент в европейских чемпионатах выступают трое российских вратарей: Матвей Сафонов за французский «ПСЖ», Никита Хайкин за норвежский «Буде-Глимт» и Даниил Худяков за австрийский «Штурм».

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
