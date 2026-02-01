Владимир Габулов: «Уровень советской и российской школы вратарей по-прежнему на высочайшем уровне. То, что в Европе наша школа представлена отличными вратарями — лишнее подтверждение»

"Уровень советской и российской школы вратарей по-прежнему находится на стабильно высочайшем уровне. И то, что в европейских чемпионатах наша школа представлена отличными вратарями — это тому лишнее подтверждение.
Также я бы сказал и о тех вратарях, которые выступают на внутренней арене и показывают самое главное — стабильный и надежный футбол. Все эти факторы говорят о том, что в нашем российском футболе преемственность поколений во вратарской школе присутствует, и это хорошо", — сказал Габулов.
На данный момент в европейских чемпионатах выступают трое российских вратарей: Матвей Сафонов за французский «ПСЖ», Никита Хайкин за норвежский «Буде-Глимт» и Даниил Худяков за австрийский «Штурм».