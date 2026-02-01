Абаев о Сафонове: «Матвей выигрывает конкуренцию у Шевалье. После перехода в “ПСЖ” он максимально превзошел ожидания. Дай бог, продолжить стабильно играть»

Спустя время можно сказать, что Сафонов максимально превзошел ожидания после перехода в клуб из Парижа. Никто не ожидал, что он составит такую конкуренцию. Уже в прошлом сезоне он сыграл довольно много игр, когда в составе был Доннарумма. И сейчас достаточно успешно конкурирует с Шевалье. Не хочется сглазить, но сейчас Матвей выигрывает конкуренцию", — сказал Абаев.