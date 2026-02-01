Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
3
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Ливерпуль
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
54.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
1
:
Барселона
3
Все коэффициенты
П1
26.00
X
6.80
П2
1.13
Футбол. Италия
2-й тайм
Кальяри
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Жирона
0
П1
X
П2

Абаев о Сафонове: «Матвей выигрывает конкуренцию у Шевалье. После перехода в “ПСЖ” он максимально превзошел ожидания. Дай бог, продолжить стабильно играть»

Экс-голкипер клубов РПЛ Илья Абаев оценил шансы вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова стать первым номером в команде. Напомним, Сафонов восстановился после перелома руки и сразу вышел в старте на матч 8-го тура Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (1:1).

Источник: Спортс"

«В любом случае нужно смотреть на дистанции, чтобы стабильная игра Сафонова в команде, дай Бог, продолжилась. Конкуренцию все равно никто не отменял — это “ПСЖ”. Понятно, что если будут положительные результаты, то большая вероятность, что Матвей останется первым номером в команде.

Спустя время можно сказать, что Сафонов максимально превзошел ожидания после перехода в клуб из Парижа. Никто не ожидал, что он составит такую конкуренцию. Уже в прошлом сезоне он сыграл довольно много игр, когда в составе был Доннарумма. И сейчас достаточно успешно конкурирует с Шевалье. Не хочется сглазить, но сейчас Матвей выигрывает конкуренцию", — сказал Абаев.