Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
3
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Ливерпуль
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
1
:
Барселона
3
Все коэффициенты
П1
26.00
X
6.80
П2
1.13
Футбол. Италия
2-й тайм
Кальяри
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Жирона
0
П1
X
П2

Гладилин о «Спартаке»: «В РПЛ ловить уже нечего. Если “Балтика” посыпется, это позволит занять пятое место. Но маловероятно, думаю, команда сохранит шестую строчку»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о претендентах на титул в Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Прошла уже середина зимней паузы. Насколько этого межсезонье насыщенно событиями?

— Яркие события есть, что обострит борьбу за чемпионство. Три команды будут в гонке: «Краснодар», ЦСКА и «Зенит».

— Что касается ЦСКА, покупка Баринова и приход Лусиано не делает ли этот клуб главным претендентом на золото, учитывая отличную игру при Челестини в первой части сезона?

— Этим новичкам еще нужно сыграться. Посмотрим.

— «Краснодар» пока пассивен на трансферном рынке. Значит ли это, что южане настолько стабильны, что им не нужно ничего менять?

— Мне кажется, южане все правильно делают. Игра у них идет, в коллективе все налажено. У команды Мусаева достаточно сил, чтобы бороться за чемпионство. Какой смысл кого-то приобретать? Даже без покупок уровень их игры не снизится.

— Что касается «Зенита», в атаке он может рассчитывать только на Соболева как на профильного бомбардира. Вытянет ли Александр в одиночку такую значимую позицию?

— У питерцев достаточно мощная средняя линия. Плюс пришел в полузащиту Джон Джон. Поэтому им спокойно можно играть и без центрального нападающего с ложной девяткой.

— Видите ли шанс для Соболева закрепиться в основе, или он не тянет такой уровень команды?

— Он парень здоровый, почему не потянет? Главное, чтобы он выполнял тренерскую установку. А проводить каждый матч в основе для него не проблема.

— Среди ушедших игроков у «Зенита» значатся Кассьерра, Лусиано, Жерсон. Не слишком ли серьезные потери?

— Да, это потери. Но и усиление есть. А в целом, у команды Семака достаточно большая обойма футболистов. Не вижу у питерцев проблем с составом.

— Самую большую потерю зимой понес «Локомотив» — ушел в ЦСКА капитан Баринов. Команда просядет из-за этого весной?

— Нет. Но ей может не хватить опыта и стабильности. Когда много молодых ребят, то чего-то может не хватить.

— «Спартак» эту зимнюю паузу тоже начал с новым тренером. Есть первый трансфер — Саусь. Какие у вас сейчас ожидания от «красно-белых» весной?

— «Спартаку» не нужно больше усиления. Нужно просто играть и думать о дальнейшей перспективе. Сильных футболистов в команде достаточно. Весной будет важно просто стабилизировать игру и постараться побороться за Кубок. А в чемпионате ловить уже нечего.

Лучший вариант для красно-белых, если «Балтика» будет сыпаться. Это позволит занять пятое место. Но это маловероятно. Думаю, что команда сохранит шестую строчку по итогам чемпионата. Обойти «Спартак» тоже никто не сможет, — сказал Гладилин.