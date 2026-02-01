Гладилин о «Спартаке»: «В РПЛ ловить уже нечего. Если “Балтика” посыпется, это позволит занять пятое место. Но маловероятно, думаю, команда сохранит шестую строчку»

— Прошла уже середина зимней паузы. Насколько этого межсезонье насыщенно событиями?
— Яркие события есть, что обострит борьбу за чемпионство. Три команды будут в гонке: «Краснодар», ЦСКА и «Зенит».
— Что касается ЦСКА, покупка Баринова и приход Лусиано не делает ли этот клуб главным претендентом на золото, учитывая отличную игру при Челестини в первой части сезона?
— Этим новичкам еще нужно сыграться. Посмотрим.
— «Краснодар» пока пассивен на трансферном рынке. Значит ли это, что южане настолько стабильны, что им не нужно ничего менять?
— Мне кажется, южане все правильно делают. Игра у них идет, в коллективе все налажено. У команды Мусаева достаточно сил, чтобы бороться за чемпионство. Какой смысл кого-то приобретать? Даже без покупок уровень их игры не снизится.
— Что касается «Зенита», в атаке он может рассчитывать только на Соболева как на профильного бомбардира. Вытянет ли Александр в одиночку такую значимую позицию?
— У питерцев достаточно мощная средняя линия. Плюс пришел в полузащиту Джон Джон. Поэтому им спокойно можно играть и без центрального нападающего с ложной девяткой.
— Видите ли шанс для Соболева закрепиться в основе, или он не тянет такой уровень команды?
— Он парень здоровый, почему не потянет? Главное, чтобы он выполнял тренерскую установку. А проводить каждый матч в основе для него не проблема.
— Среди ушедших игроков у «Зенита» значатся Кассьерра, Лусиано, Жерсон. Не слишком ли серьезные потери?
— Да, это потери. Но и усиление есть. А в целом, у команды Семака достаточно большая обойма футболистов. Не вижу у питерцев проблем с составом.
— Самую большую потерю зимой понес «Локомотив» — ушел в ЦСКА капитан Баринов. Команда просядет из-за этого весной?
— Нет. Но ей может не хватить опыта и стабильности. Когда много молодых ребят, то чего-то может не хватить.
— «Спартак» эту зимнюю паузу тоже начал с новым тренером. Есть первый трансфер — Саусь. Какие у вас сейчас ожидания от «красно-белых» весной?
— «Спартаку» не нужно больше усиления. Нужно просто играть и думать о дальнейшей перспективе. Сильных футболистов в команде достаточно. Весной будет важно просто стабилизировать игру и постараться побороться за Кубок. А в чемпионате ловить уже нечего.
Лучший вариант для красно-белых, если «Балтика» будет сыпаться. Это позволит занять пятое место. Но это маловероятно. Думаю, что команда сохранит шестую строчку по итогам чемпионата. Обойти «Спартак» тоже никто не сможет, — сказал Гладилин.