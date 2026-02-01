Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Монако
4
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Жирона
0
П1
X
П2

Черданцев про 2-е место Акинфеева в его списке лучших футболистов России: «Единственный минус — отсутствие опыта выступлений в Европе. У Аленичева такой опыт есть»

Комментатор Георгий Черданцев объяснил, почему поставил Игоря Акинфеева на второе место в своем рейтинге лучших российских футболистов XXI века после Дмитрия Аленичева.

Источник: Спортс"

— На второе место в опросе вы поставили Игоря Акинфеева.

— Он бы мог и на первое претендовать. Но вся его карьера прошла в одном клубе. А оценивать надо не только индивидуальный уровень игрока, но и способность раскрыться в других условиях.

Например, у меня в свое время были вопросы к Фигу — можно ли считать его великим футболистом. Но когда после десяти сезонов в «Барселоне» и «Реале» он отправился в «Интер» и подтвердил там свой звездный статус, сомнений не осталось.

Или возьмем Зидана. Великий? Безусловно! Дело не только в титуле чемпиона мира. Он был лидером и в «Ювентусе», и в «Реале». А Баджо? В какую бы команду ни приходил, как бы его ни чморили — везде становился звездой.

Словом, единственный минус Акинфеева в данном случае — отсутствие опыта выступлений в европейском чемпионате. У Аленичева такой опыт есть. Притом успешный, с топовыми тренерами. В «Роме» ему доверял Фабио Капелло, а в «Порту» — Жозе Моуринью, — сказал Аленичев.

Черданцев о том, что назвал Аленичева лучшим футболистом России в XXI веке: «Единственный, кто выигрывал ЛЧ и Кубок УЕФА, причем забивал в обоих финалах. У меня не было сомнений».