Черданцев про 2-е место Акинфеева в его списке лучших футболистов России: «Единственный минус — отсутствие опыта выступлений в Европе. У Аленичева такой опыт есть»

— На второе место в опросе вы поставили Игоря Акинфеева.
— Он бы мог и на первое претендовать. Но вся его карьера прошла в одном клубе. А оценивать надо не только индивидуальный уровень игрока, но и способность раскрыться в других условиях.
Например, у меня в свое время были вопросы к Фигу — можно ли считать его великим футболистом. Но когда после десяти сезонов в «Барселоне» и «Реале» он отправился в «Интер» и подтвердил там свой звездный статус, сомнений не осталось.
Или возьмем Зидана. Великий? Безусловно! Дело не только в титуле чемпиона мира. Он был лидером и в «Ювентусе», и в «Реале». А Баджо? В какую бы команду ни приходил, как бы его ни чморили — везде становился звездой.
Словом, единственный минус Акинфеева в данном случае — отсутствие опыта выступлений в европейском чемпионате. У Аленичева такой опыт есть. Притом успешный, с топовыми тренерами. В «Роме» ему доверял Фабио Капелло, а в «Порту» — Жозе Моуринью, — сказал Аленичев.
Черданцев о том, что назвал Аленичева лучшим футболистом России в XXI веке: «Единственный, кто выигрывал ЛЧ и Кубок УЕФА, причем забивал в обоих финалах. У меня не было сомнений».