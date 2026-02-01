Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Монако
4
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Жирона
0
П1
X
П2

Конате после 4:1 с «Ньюкаслом»: «Невероятная атмосфера, такая поддержка нужна “Ливерпулю” до конца сезона. Когда Виртц достигнет пика — это будет нечто сумасшедшее»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался о победе над «Ньюкаслом» (4:1) в матче 24-го тура АПЛ.

Источник: Спортс"

"Конечно, я очень счастлив. У меня даже нет слов, чтобы описать то, что я сейчас чувствую, потому что последние две недели были очень тяжелыми для меня и моей семьи. Но это часть жизни — принять такое сложно, но выбора у нас нет.

Я знаю, что у команды было много травмированных, и тренер по телефону сказал мне не торопиться с возвращением и дать себе время. Но с учетом текущей ситуации с травмами для меня было важно вернуться и помочь команде. Сегодня мне это удалось вместе с партнерами на «Энфилде». Атмосфера была невероятной — именно такая поддержка нам нужна до самого конца сезона".

О выступлении Флориана Виртца.

«Если честно, я очень рад за него. Он просто показал всему миру свой уровень. Он еще не достиг своего пика, но это случится совсем скоро. Мы говорили об этом еще в предсезонке: о том, чего он способен добиться. И если он выйдет на этот уровень — о боже, это будет нечто сумасшедшее».

О стабильности в чемпионате.

«Нам нужно идти от матча к матчу. Я считаю, что мы всегда лучшая команда на поле, просто иногда слишком много пропускаем или не реализуем свои моменты. Но сегодня мы сыграли очень хорошо, и теперь важно так же подходить к каждому следующему матчу», — сказал Конате в интервью TNT Sports.