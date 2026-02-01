Конате после 4:1 с «Ньюкаслом»: «Невероятная атмосфера, такая поддержка нужна “Ливерпулю” до конца сезона. Когда Виртц достигнет пика — это будет нечто сумасшедшее»

"Конечно, я очень счастлив. У меня даже нет слов, чтобы описать то, что я сейчас чувствую, потому что последние две недели были очень тяжелыми для меня и моей семьи. Но это часть жизни — принять такое сложно, но выбора у нас нет.
Я знаю, что у команды было много травмированных, и тренер по телефону сказал мне не торопиться с возвращением и дать себе время. Но с учетом текущей ситуации с травмами для меня было важно вернуться и помочь команде. Сегодня мне это удалось вместе с партнерами на «Энфилде». Атмосфера была невероятной — именно такая поддержка нам нужна до самого конца сезона".
О выступлении Флориана Виртца.
«Если честно, я очень рад за него. Он просто показал всему миру свой уровень. Он еще не достиг своего пика, но это случится совсем скоро. Мы говорили об этом еще в предсезонке: о том, чего он способен добиться. И если он выйдет на этот уровень — о боже, это будет нечто сумасшедшее».
О стабильности в чемпионате.
«Нам нужно идти от матча к матчу. Я считаю, что мы всегда лучшая команда на поле, просто иногда слишком много пропускаем или не реализуем свои моменты. Но сегодня мы сыграли очень хорошо, и теперь важно так же подходить к каждому следующему матчу», — сказал Конате в интервью TNT Sports.