Футбол. Франция
завершен
Монако
4
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Жирона
0
П1
X
П2

Слот о Виртце: «Скорость его работы с мячом и прессинг стали значительно лучше. Флориан очень усердно работает — теперь мы видим это еще лучше, ведь у него есть результативные действия»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе над «Ньюкаслом» в 24-м туре АПЛ (4:1).

Источник: Спортс"

«В течение первых 25 минут — получаса игра была сложной, и мы проигрывали со счетом 0:1. Но о шуме вокруг клуба было много сказано — я думаю, болельщики “Ливерпуля” показали, что мы подразумеваем под шумом (улыбается).

Болельщики очень помогли нам, и за 15 минут до перерыва мы увидели отличное сочетание: игроки показывали то, что показывали, а болельщики вели себя очень громко. К перерыву мы неожиданно повели со счетом 2:1, а во втором тайме у нас было более чем достаточно моментов, чтобы забить третий гол раньше, но в итоге 4:1 — это отличный результат для нас".

О результативных действиях Виртца в последних матчах.

"Если раньше в сезоне у него были моменты, которые не приводили к голам и результативным передачам, то сейчас его показатели, конечно, намного лучше, но самый большой прогресс, который я вижу, — в его работе с мячом. Его скорость работы с мячом, то, как он прессингует, то, как он ведет единоборства, — все это, на мой взгляд, стало значительно лучше, и это полностью его заслуга.

Он очень усердно работает ради этого. Я думаю, мы все могли видеть это с самого начала, но теперь мы видим это еще лучше, потому что у него есть голы и результативные передачи".

Про гол Конате после смерти его отца на прошлой неделе.

«Ибу сказал мне ранее на этой неделе: “Я собираюсь вернуться немного раньше, чем планировал, потому что хочу помочь команде”, — и сегодня он это сделал. Он помог не только тем, что забил. Я думаю, он отлично сыграл», — сказал Слот.