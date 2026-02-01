Слот о Виртце: «Скорость его работы с мячом и прессинг стали значительно лучше. Флориан очень усердно работает — теперь мы видим это еще лучше, ведь у него есть результативные действия»

«В течение первых 25 минут — получаса игра была сложной, и мы проигрывали со счетом 0:1. Но о шуме вокруг клуба было много сказано — я думаю, болельщики “Ливерпуля” показали, что мы подразумеваем под шумом (улыбается).
Болельщики очень помогли нам, и за 15 минут до перерыва мы увидели отличное сочетание: игроки показывали то, что показывали, а болельщики вели себя очень громко. К перерыву мы неожиданно повели со счетом 2:1, а во втором тайме у нас было более чем достаточно моментов, чтобы забить третий гол раньше, но в итоге 4:1 — это отличный результат для нас".
О результативных действиях Виртца в последних матчах.
"Если раньше в сезоне у него были моменты, которые не приводили к голам и результативным передачам, то сейчас его показатели, конечно, намного лучше, но самый большой прогресс, который я вижу, — в его работе с мячом. Его скорость работы с мячом, то, как он прессингует, то, как он ведет единоборства, — все это, на мой взгляд, стало значительно лучше, и это полностью его заслуга.
Он очень усердно работает ради этого. Я думаю, мы все могли видеть это с самого начала, но теперь мы видим это еще лучше, потому что у него есть голы и результативные передачи".
Про гол Конате после смерти его отца на прошлой неделе.
«Ибу сказал мне ранее на этой неделе: “Я собираюсь вернуться немного раньше, чем планировал, потому что хочу помочь команде”, — и сегодня он это сделал. Он помог не только тем, что забил. Я думаю, он отлично сыграл», — сказал Слот.