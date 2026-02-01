Горшков о том, как называют Джон Джона в «Зените»: «Есть несколько вариантов, но “официально” их не утвердили»

— Первые дни на сборе в Абу‑Даби получились очень насыщенными и интенсивными. Вечером — короткий футбол, быстрые атаки. Сегодня был мини‑турнир на три команды. По результату — без комментариев, а атмосфера супер была (улыбается). Но и утром тоже хорошая тренировка была.