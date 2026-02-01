Горшков о том, как называют Джон Джона в «Зените»: «Есть несколько вариантов, но “официально” их не утвердили»

Ранее 23-летний игрок выступал в Бразилии за «Брагантино» и «Палмейрас».
— Первые дни на сборе в Абу‑Даби получились очень насыщенными и интенсивными. Вечером — короткий футбол, быстрые атаки. Сегодня был мини‑турнир на три команды. По результату — без комментариев, а атмосфера супер была (улыбается). Но и утром тоже хорошая тренировка была.
— Как команда приняла Джон Джона?
— Это пока его первые дни в команде и он, понятно, пока больше с соотечественниками общается.
— Уже придумали, как его внутри команды и на поле называть?
— Есть несколько вариантов, но «официально» их не утвердили, — сообщил Горшков с улыбкой.
