Горшков о том, как называют Джон Джона в «Зените»: «Есть несколько вариантов, но “официально” их не утвердили»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал о первых впечатлениях от перехода в команду бразильского полузащитника Джон Джона.

Ранее 23-летний игрок выступал в Бразилии за «Брагантино» и «Палмейрас».

— Первые дни на сборе в Абу‑Даби получились очень насыщенными и интенсивными. Вечером — короткий футбол, быстрые атаки. Сегодня был мини‑турнир на три команды. По результату — без комментариев, а атмосфера супер была (улыбается). Но и утром тоже хорошая тренировка была.

— Как команда приняла Джон Джона?

— Это пока его первые дни в команде и он, понятно, пока больше с соотечественниками общается.

— Уже придумали, как его внутри команды и на поле называть?

— Есть несколько вариантов, но «официально» их не утвердили, — сообщил Горшков с улыбкой.

Новый бразилец «Зенита»: зачем позвали Джона Джона?