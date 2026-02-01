Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Торино
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.18
П2
4.56
Футбол. Испания
16:00
Реал
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.73
П2
12.50
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
3.20
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.57
П2
3.52
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.55
П2
5.44
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.56
П2
3.94
Футбол. Франция
17:00
Лион
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.77
П2
3.85
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.23
П2
4.70
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.65
П2
4.50
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.45
П2
3.56
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.67
П2
5.10
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.21
П2
1.72
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.05
П2
11.50
Футбол. Италия
20:00
Кремонезе
:
Интер
Все коэффициенты
П1
11.50
X
6.05
П2
1.28
Футбол. Франция
завершен
Монако
4
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Марсель
2
П1
X
П2

«Интер Майами» купил форварда сборной Мексики Бертераме у «Монтеррея» за 15 млн долларов. Это 2-й среди самых дорогих трансферов клуба МЛС

«Интер Майами» объявил о переходе в команду форварда Хермана Бертераме.

Источник: Спортс"

Сообщается, что клуб МЛС заплатил 15 миллионов долларов (12,6 млн евро) «Монтеррею» за 27-летнего нападающего.

Это второй среди самых дорогих трансферов клуба из Флориды. Дороже ему обошелся только выкуп полузащитника Родриго Де Поля у «Атлетико» (15 млн евро).

Бертераме родился в Аргентине. С 2019 года он выступал за мексиканские клубы — «Атлетико Сан-Луис» и «Монтеррей» (13 мячей в 24 играх высшей лиги Мексики в этом сезоне).

C 2024 года Херман начал выступать за сборную Мексики (8 игр и 2 гола).