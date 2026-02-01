«Интер Майами» купил форварда сборной Мексики Бертераме у «Монтеррея» за 15 млн долларов. Это 2-й среди самых дорогих трансферов клуба МЛС

Сообщается, что клуб МЛС заплатил 15 миллионов долларов (12,6 млн евро) «Монтеррею» за 27-летнего нападающего.
Это второй среди самых дорогих трансферов клуба из Флориды. Дороже ему обошелся только выкуп полузащитника Родриго Де Поля у «Атлетико» (15 млн евро).
Бертераме родился в Аргентине. С 2019 года он выступал за мексиканские клубы — «Атлетико Сан-Луис» и «Монтеррей» (13 мячей в 24 играх высшей лиги Мексики в этом сезоне).
C 2024 года Херман начал выступать за сборную Мексики (8 игр и 2 гола).