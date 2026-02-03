Ричмонд
Артета о переломе Мерино: «Очень редкая травма, это серьезный удар для “Арсенала”. Микель сделает все, чтобы вернуться быстрее, но нужно уважать процесс восстановления»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал редкой травму Микеля Мерино.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что полузащитник «канониров» пропустит остаток сезона из-за повреждения. У испанца диагностирован перелом кости в правой стопе после травмы в концовке матча с «Манчестер Юнайтед» (2:3). Он перенесет операцию.

"Ему предстоит операция, что не всегда положительный опыт. Он очень важный для нас, игрок, универсальный и способный выступать на разных позициях. Это серьезный удар.

Это очень редкая травма, поэтому нам нужно подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация после операции, как будет реагировать организм день ото дня. Конечно же, следить за ним в течение недели операции и посмотреть, что будет дальше.

Я знаю, что Микель сделает абсолютно все возможное, чтобы вернуться как можно быстрее. Но также нужно уважать процесс восстановления и тот факт, что это довольно редкая травма", — сказал Артета.