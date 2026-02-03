Ричмонд
Матч-центр
Ромеро после 2:2 с «Сити»: «Позорно, что у “Тоттенхэма” были доступны всего 11 игроков ??‍♂️. Мои партнеры приложили невероятные усилия, я хотел помочь, даже чувствуя себя неважно»

Капитан «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро назвал позорным тот факт, что лишь 11 игроков команды были доступны для участия в матче с «Манчестер Сити».

Источник: Спортс"

Вчера «шпоры» сыграли вничью с «горожанами» (2:2) в 24-м туре АПЛ. Ромеро был заменен после первого тайма.

"Вчера все мои партнеры по команде приложили невероятные усилия, они были великолепны.

Я хотел быть рядом, чтобы помочь им, даже несмотря на то, что чувствовал себя неважно. Особенно с учетом того, что у нас было всего 11 игроков — невероятно, но правда, и это позорно ??‍♂️.

Мы будем продолжать выходить на поле и брать на себя ответственность, чтобы изменить ситуацию, усердно работать и оставаться вместе.

Остается только поблагодарить всех вас, болельщики, за то, что вы были рядом и всегда поддерживали нас ?? «- написал Ромеро в соцсети, отметив официальный аккаунт “Тоттенхэма”.