Кафанов о Сафонове: «Победы “ПСЖ” даются не так легко, все большую роль играет вратарь. Команда набирала очки благодаря мастерству Матвея и теряла, когда неудачно играл Шевалье»

Сейчас российские болельщики наблюдают период, когда мы видим нашего голкипера в отличной форме, хотя ему и пришлось пропустить месяц из‑за травмы, и в превосходном психологическом состоянии, когда он при этом получает от каждой игры большое удовольствие.