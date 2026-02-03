Ричмонд
Кафанов о Сафонове: «Победы “ПСЖ” даются не так легко, все большую роль играет вратарь. Команда набирала очки благодаря мастерству Матвея и теряла, когда неудачно играл Шевалье»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче Лиги 1 против «Страсбура» (2:1).

Источник: Спортс"

"Эта игра оставила те же впечатления, что и предыдущие с участием Матвея. Он снова отыграл уверенно, снова выручил в нужный момент и помог своему клубу добыть важную победу, став лучшим игроком матча.

И если проводить параллели с прошлым сезоном, когда в воротах играл Джанлуиджи Доннарумма, в этом сезоне победы «ПСЖ» даются не так легко и все большую роль играет вратарь.

Во всех последних встречах команда набирала очки благодаря мастерству Матвея и теряла, когда неудачно играл Люка Шевалье.

Сейчас российские болельщики наблюдают период, когда мы видим нашего голкипера в отличной форме, хотя ему и пришлось пропустить месяц из‑за травмы, и в превосходном психологическом состоянии, когда он при этом получает от каждой игры большое удовольствие.

Следующий матч «ПСЖ» проведет с «Марселем». С учетом важности и силы соперника Матвей должен занять место в воротах парижан в предстоящем поединке", — сказал Виталий Кафанов.