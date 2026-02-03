Тарпищев не понимает вектор на тренеров-иностранцев в «Спартаке»: «Воспитанники могли бы проповедовать стиль — барселонский. В штабе должны быть такие, как Аленичев, Тихонов, Шалимов»

Ранее красно-белых возглавил испанский специалист Хуан Карседо.
— В «Спартаке» давно нет российского главного тренера.
— И это беда.
— У клуба вектор, что главным тренером должен быть иностранец. Вы понимаете почему?
— Не понимаю. «Спартак» имеет такие традиции и всегда имел свой стиль игры.
Многие воспитанники «Спартака» могли бы проповедовать этот стиль. Барселонский практически. Тот, который Романцев привил команде. Этот стиль работает и сейчас в «Барселоне».
Во всяком случае в тренерском штабе «Спартака» должны быть такие люди, как Аленичев, Тихонов, Шалимов.
Они могли бы составить правильный альянс, который способствовал бы результату, — сказал Шамиль Тарпищев.