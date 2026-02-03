Валерий Непомнящий в возрасте 82 лет стал тренером клуба ФШМ

Последним местом работы Непомнящего была калининградская «Балтика», которую он возглавлял в 2018 году. С 1988 по 1990 год он тренировал сборную Камеруна, с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира. Также специалист работал в турецких клубах «Генчлербирлиги» и «Анкарагюджю», китайских «Шэньян Хайши», «Шаньдун Лунэн» и «Шанхай Шэньхуа», южнокорейском «Пучхон Юконе», японском «Санфречче Хиросима», узбекистанском «Пахтакоре», сборной Узбекистана и томской «Томи».