Валерий Непомнящий в возрасте 82 лет стал тренером клуба ФШМ

Валерий Непомнящий в возрасте 82 лет стал старшим тренером клуба ФШМ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывший тренер юношеской сборной Китая Валерий Непомнящий стал старшим тренером клуба ФШМ, который входит в систему Московской футбольной академии, сообщается на сайте академии.

Срок соглашения с 82-летним специалистом не сообщается.

«Этого специалиста можно назвать и гуру, и глыбой тренерского цеха. Человек с невероятной футбольной родословной, обладающий колоссальным опытом работы как в России, так и за рубежом», — говорится в сообщении клуба.

Последним местом работы Непомнящего была калининградская «Балтика», которую он возглавлял в 2018 году. С 1988 по 1990 год он тренировал сборную Камеруна, с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира. Также специалист работал в турецких клубах «Генчлербирлиги» и «Анкарагюджю», китайских «Шэньян Хайши», «Шаньдун Лунэн» и «Шанхай Шэньхуа», южнокорейском «Пучхон Юконе», японском «Санфречче Хиросима», узбекистанском «Пахтакоре», сборной Узбекистана и томской «Томи».