Виталий Дьяков: «Галатасарай» и «Фенербахче» сильнее «Зенита» и «Краснодара». Они покупают суперфутболистов — и не на закате карьер. Там играет Осимхен"

Средний уровень чемпионатов тяжело сравнить, надо постоянно смотреть турецкий чемпионат. Если вспоминать время, когда я играл там, то в лиге тоже хватало звезд. Сам футбол тоже разный: там более игровой, а у нас силовой. Думаю, так все и осталось на сегодня. Плюс их команды участвуют в еврокубках.
«Галатасарай» и «Фенербахче» сильнее «Зенита» и «Краснодара».
Дай бог, когда Россия вернется в еврокубки, то мы вернемся на прежний уровень, который был у нас в 2010-е годы. Тогда был самый сильный уровень РПЛ«, — сказал бывший защитник “Сивасспора”.