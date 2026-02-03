Виталий Дьяков: «Галатасарай» и «Фенербахче» сильнее «Зенита» и «Краснодара». Они покупают суперфутболистов — и не на закате карьер. Там играет Осимхен"

Средний уровень чемпионатов тяжело сравнить, надо постоянно смотреть турецкий чемпионат. Если вспоминать время, когда я играл там, то в лиге тоже хватало звезд. Сам футбол тоже разный: там более игровой, а у нас силовой. Думаю, так все и осталось на сегодня. Плюс их команды участвуют в еврокубках.