Гришин о трансферах ЦСКА: «Баринов усилит команду, думаю. Подписание Вильягры можно назвать ошибкой, поэтому от него избавились»

В зимнее трансферное окно ЦСКА подписал полузащитника Дмитрия Баринова и форварда Лусиано Гонду из «Зенита» в обмен на Игоря Дивеева. Родриго Вильягра и Алеррандро покинули клуб на правах аренды, перейдя в «Интернасьонал».
"На сборах Баринов может играть хорошо, а по ходу сезона присесть на лавку. Но, думаю, Дмитрий усилит ЦСКА. Челестини искал и хотел футболиста такого уровня.
Подписание Вильягры можно назвать ошибкой ЦСКА, поэтому клуб быстро от него избавился. Трансфером Гонду усилили линию нападения, но ослабили позицию центрального защитника.
Хочется посмотреть на команды в рамках WINLINE Зимнего кубка РПЛ. После этого турнира можно будет говорить о том, впишутся ли Баринов и Гонду в систему ЦСКА", — сказал Гришин.