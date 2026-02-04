«Абсолютный бред. Отношения Эраковича с Семаком всегда были отличными. Даже не хочу комментировать эту ерунду». Агент о слухах про уход защитника из «Зенита» из-за конфликта с тренером

В СМИ появилась информация, что это послужило причиной ухода Эраковича из «Зенита».
«Это абсолютный бред. Я даже не хочу комментировать эту ерунду. Отношения Эраковича с Семаком всегда были отличными», — сказал Павлович.
Зоран Павлович, агент защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича, прокомментировал слухи о возможном конфликте игрока с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.
