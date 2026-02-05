Месси хотел бы вернуться в «Барсу» в будущем, но не будет никого поддерживать на выборах президента. Форвард избегал контактов с Лапортой после ухода из клуба (Marca)

Аргентинский футболист покинул каталонский клуб и перешел в «ПСЖ» в 2021 году. Сейчас он играет за «Интер Майами».
Как пишет Marca, Месси не намерен поддерживать ни одного из кандидатов в президенты «Барселоны» на предстоящих выборах. Голосование пройдет 15 марта. При этом он хотел бы вернуться в клуб в будущем — но пока неясно, в какой роли.
Месси считал, что нынешний глава «Барсы» Жоан Лапорта предал его, не продлив контракт. Неудачная попытка вернуть футболиста два года спустя только усугубила ситуацию. С тех пор президент клуба пытался наладить контакт с игроком, но Лионель всячески этого избегал.
Считается, что Месси начнет рассматривать возвращение в «Барселону» только после чемпионата мира-2026.