Месси хотел бы вернуться в «Барсу» в будущем, но не будет никого поддерживать на выборах президента. Форвард избегал контактов с Лапортой после ухода из клуба (Marca)

Как пишет Marca, Месси не намерен поддерживать ни одного из кандидатов в президенты «Барселоны» на предстоящих выборах. Голосование пройдет 15 марта. При этом он хотел бы вернуться в клуб в будущем — но пока неясно, в какой роли.