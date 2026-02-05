Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.55
П2
3.57
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.36
П2
3.55
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.38
П2
4.30
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.72
П2
5.18

Месси хотел бы вернуться в «Барсу» в будущем, но не будет никого поддерживать на выборах президента. Форвард избегал контактов с Лапортой после ухода из клуба (Marca)

Стала известна позиция Лионеля Месси по вопросу о возвращении в «Барселону».

Источник: Sports.Ru

Аргентинский футболист покинул каталонский клуб и перешел в «ПСЖ» в 2021 году. Сейчас он играет за «Интер Майами».

Как пишет Marca, Месси не намерен поддерживать ни одного из кандидатов в президенты «Барселоны» на предстоящих выборах. Голосование пройдет 15 марта. При этом он хотел бы вернуться в клуб в будущем — но пока неясно, в какой роли.

Месси считал, что нынешний глава «Барсы» Жоан Лапорта предал его, не продлив контракт. Неудачная попытка вернуть футболиста два года спустя только усугубила ситуацию. С тех пор президент клуба пытался наладить контакт с игроком, но Лионель всячески этого избегал.

Считается, что Месси начнет рассматривать возвращение в «Барселону» только после чемпионата мира-2026.