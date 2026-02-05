Агент Новиков: «Зенит» — целая империя, большая фабрика! Есть все, чтобы стать топ-клубом по европейским стандартам. Но там нужна серьезная встряска, они все в зоне комфорта"

«Мне кажется, у Семака безграничный лимит доверия со стороны руководства, болельщиков. Он заслуженно многократный чемпион России как тренер, как футболист. Думаю, вряд ли ситуации с Эраковичем и Дзюбой могут как-то повлиять на его авторитет. У них сложился в “Зените” сплоченный коллектив. Если что-то менять в “Зените”, то не Семака нужно убирать.
А Эракович 100 процентов не дотягивал до основного состава клуба. Неприличный жест в адрес Семака его просто не красит. В «Зените» надо менять всю систему. Есть вещи, которые устарели там. Не в главном тренере проблема. Все требует апгрейда. Есть классные ребята, которые многого добились в «Зените». Те, кто действительно переживает за российский футбол, за молодежь. Кержаков, Аршавин — там много можно перечислять. Там один был журналистом, а стал руководителем. У другого еще какая-то история.
Футбольный «Зенит» — целая империя! Это большая фабрика. Там нужно сделать серьезную встряску. Они все в состоянии зоны комфорта. Когда ты в ней находишься, ты засыпаешь, тебя это расслабляет. Чтобы это сонное состояние прошло, нужны изменения. Но убирать Сергея Богдановича будет неправильно. У «Зенита» есть все, чтобы стать топ-клубом по европейским стандартам. Шикарная материально-техническая база, шикарная академия, история, болельщики, великолепный спонсор, стадион, город прекрасный. Есть все!
Еврокубки не за горами. Можно пригласить высококлассных футболистов не только за длинным рублем.
Там просто надо менять систему, а не считать, что Семак что-то упустил. Не думаю, что текущая зона комфорта приведет к большим результатам", — отметил Новиков.