Агент Новиков: «Зенит» — целая империя, большая фабрика! Есть все, чтобы стать топ-клубом по европейским стандартам. Но там нужна серьезная встряска, они все в зоне комфорта"

А Эракович 100 процентов не дотягивал до основного состава клуба. Неприличный жест в адрес Семака его просто не красит. В «Зените» надо менять всю систему. Есть вещи, которые устарели там. Не в главном тренере проблема. Все требует апгрейда. Есть классные ребята, которые многого добились в «Зените». Те, кто действительно переживает за российский футбол, за молодежь. Кержаков, Аршавин — там много можно перечислять. Там один был журналистом, а стал руководителем. У другого еще какая-то история.