Рамос — лучший защитник XXI века по версии Canal+. Роберто Карлос — 3-й, Неста — 7-й, Тюрам — 9-й

Canal+ представил рейтинг лучших защитников XXI века.

Источник: Спортс"

Команда канала составила список из 100 сильнейших игроков за первую четверть столетия, опросив журналистов и бывших футболистов. Общий перечень будет представлен в воскресенье, а сейчас публикуются рейтинги по позициям.

В топ-15 защитников вошли:

2. Паоло Мальдини.

3. Роберто Карлос.

4. Фабио Каннаваро.

5. Карлес Пуйоль.

6. Кафу.

7. Алессандро Неста.

8. Дани Алвес.

9. Лилиан Тюрам.

10. Рио Фердинанд.

11. Марсело.

12. Филипп Лам.

13. Тиаго Силва.

14. Рафаэль Варан.

15. Ашраф Хакими.

