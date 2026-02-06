Рамос — лучший защитник XXI века по версии Canal+. Роберто Карлос — 3-й, Неста — 7-й, Тюрам — 9-й

Команда канала составила список из 100 сильнейших игроков за первую четверть столетия, опросив журналистов и бывших футболистов. Общий перечень будет представлен в воскресенье, а сейчас публикуются рейтинги по позициям.
В топ-15 защитников вошли:
1. Серхио Рамос.
2. Паоло Мальдини.
3. Роберто Карлос.
4. Фабио Каннаваро.
5. Карлес Пуйоль.
6. Кафу.
7. Алессандро Неста.
8. Дани Алвес.
9. Лилиан Тюрам.
10. Рио Фердинанд.
11. Марсело.
12. Филипп Лам.
13. Тиаго Силва.
14. Рафаэль Варан.
15. Ашраф Хакими.
Узнать больше по теме
Биография Серхио Рамоса: карьера и личная жизнь футболиста
38-летний испанец является одним из лучших центральных защитников мира. На протяжении большей части карьеры игрок демонстрировал высочайший уровень футбола. Бойцовские и лидерские качества Рамоса позволяли его командам вытаскивать сложные матчи и брать титулы. Биография Серхио — это пример спортивного долголетия и таланта, помноженного на усердный труд.Читать дальше