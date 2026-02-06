«У Кононова кличка Пиджак, всего боится. Как нюня! Это не топ-тренер, что он выиграл? Моуринью — топовый». Экс-игрок «Торпедо» Соловьев о тренере клуба

Но я сомневаюсь. У него же кличка Пиджак. Он всего боится. Как нюня! Посмотришь на Семина, а он заряжает, может что-то сказать. А этот… Сидит и смотрит испуганными глазами. Наверное, Кононов хороший человек, а как тренер — спорный персонаж. Агенты везде суют своих", — сказал Соловьёв.