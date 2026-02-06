Ричмонд
«У Кононова кличка Пиджак, всего боится. Как нюня! Это не топ-тренер, что он выиграл? Моуринью — топовый». Экс-игрок «Торпедо» Соловьев о тренере клуба

Обладатель Кубка СССР в составе московского «Торпедо» Анатолий Соловьев высказался о ситуации в клубе и подверг критике главного тренера Олега Кононова.

После 21 тура «Торпедо» идет на 15-м месте в таблице PARI Первой лиги с 21 очком. В прошлом сезоне команда вышла в Мир РПЛ со второго места, но из-за судейского скандала была понижена в классе.

«Если посмотреть в таблицу Первой лиги, то вполне реально, что “Торпедо” может подняться. Между четвертым и 15-м местом всего 13 очков. Это пять раз выиграть. При определенных раскладах вполне возможно.

Но в Кононове у меня сомнения. Это не топовый тренер. Что он там сделал, что выиграл? Моуринью — топовый.

В конце прошлого сезона мне их игра нравилась, где-то не везло «Торпедо». Реализация подводит клуб. Болельщики хают тренера. Но в клубе же не дураки, раз вернули его, платят деньги за него. Чем-то он владельца «Торпедо» устраивает.

Но я сомневаюсь. У него же кличка Пиджак. Он всего боится. Как нюня! Посмотришь на Семина, а он заряжает, может что-то сказать. А этот… Сидит и смотрит испуганными глазами. Наверное, Кононов хороший человек, а как тренер — спорный персонаж. Агенты везде суют своих", — сказал Соловьёв.