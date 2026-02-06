Палладино о 3:0 с «Ювентусом»: «Волшебный вечер для “Аталанты”, в Кубке мы хотим пройти весь путь до конца. В перерыве ребята сказали, что хотят атаковать, мне это нравится»

"Я очень рад, благодарю ребят, клуб и всех наших замечательных болельщиков. Мы посвящаем им эту победу, ведь стадион был как кипящий котел и вдохновлял нас. Это был прекрасный и волшебный вечер. В этом турнире мы хотим пройти весь путь до конца.
Сегодня мы действовали хладнокровно, когда это было необходимо, и надежно оборонялись, когда это тоже требовалось. Вышедшие на замену игроки проявили правильный настрой, что и сыграло решающую роль. Я могу рассчитывать на всех этих ребят, и это меня радует.
Я впечатлен силой и качеством игры «Ювентуса». Мы противостояли Лучано Спаллетти, одному из лучших тренеров Италии. Не забывайте, что в последние месяцы они одержали немало побед, поэтому этот успех для нас еще ценнее.
Это была сбалансированная игра, нужно признать, что у них были шансы выйти вперед. Но мне нравятся именно такие открытые матчи. В перерыве я спросил ребят, не хотят ли они играть немного глубже, но они хотели продолжать атаковать. И это мне очень нравится.
Нам нужно было заново открыть для себя ДНК «Аталанты». Это группа отличных ребят, все они очень усердно работают, чтобы добиться результатов в трех турнирах. Мы знаем, что это сложный месяц из-за участия в Серии А, Лиге чемпионов и Кубке Италии.
Теперь я ожидаю проявления зрелости в следующем матче против «Кремонезе». Мы слишком часто показываем отличную игру в важных матчах, а затем играем ниже своих возможностей против команд, возможно, уступающих нам на бумаге, но не на поле. Так больше продолжаться не может, поэтому следующая игра будет для нас настоящим испытанием", — сказал Палладино.