Палладино о 3:0 с «Ювентусом»: «Волшебный вечер для “Аталанты”, в Кубке мы хотим пройти весь путь до конца. В перерыве ребята сказали, что хотят атаковать, мне это нравится»

Теперь я ожидаю проявления зрелости в следующем матче против «Кремонезе». Мы слишком часто показываем отличную игру в важных матчах, а затем играем ниже своих возможностей против команд, возможно, уступающих нам на бумаге, но не на поле. Так больше продолжаться не может, поэтому следующая игра будет для нас настоящим испытанием", — сказал Палладино.