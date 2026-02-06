Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.43
П2
3.55
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.10
П2
3.46
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.34
П2
3.50
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.36
П2
4.20
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.74
П2
5.18

Палладино о 3:0 с «Ювентусом»: «Волшебный вечер для “Аталанты”, в Кубке мы хотим пройти весь путь до конца. В перерыве ребята сказали, что хотят атаковать, мне это нравится»

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино прокомментировал победу над «Ювентусом» в ¼ финала Кубка Италии (3:0).

"Я очень рад, благодарю ребят, клуб и всех наших замечательных болельщиков. Мы посвящаем им эту победу, ведь стадион был как кипящий котел и вдохновлял нас. Это был прекрасный и волшебный вечер. В этом турнире мы хотим пройти весь путь до конца.

Сегодня мы действовали хладнокровно, когда это было необходимо, и надежно оборонялись, когда это тоже требовалось. Вышедшие на замену игроки проявили правильный настрой, что и сыграло решающую роль. Я могу рассчитывать на всех этих ребят, и это меня радует.

Я впечатлен силой и качеством игры «Ювентуса». Мы противостояли Лучано Спаллетти, одному из лучших тренеров Италии. Не забывайте, что в последние месяцы они одержали немало побед, поэтому этот успех для нас еще ценнее.

Это была сбалансированная игра, нужно признать, что у них были шансы выйти вперед. Но мне нравятся именно такие открытые матчи. В перерыве я спросил ребят, не хотят ли они играть немного глубже, но они хотели продолжать атаковать. И это мне очень нравится.

Нам нужно было заново открыть для себя ДНК «Аталанты». Это группа отличных ребят, все они очень усердно работают, чтобы добиться результатов в трех турнирах. Мы знаем, что это сложный месяц из-за участия в Серии А, Лиге чемпионов и Кубке Италии.

Теперь я ожидаю проявления зрелости в следующем матче против «Кремонезе». Мы слишком часто показываем отличную игру в важных матчах, а затем играем ниже своих возможностей против команд, возможно, уступающих нам на бумаге, но не на поле. Так больше продолжаться не может, поэтому следующая игра будет для нас настоящим испытанием", — сказал Палладино.