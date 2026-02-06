Ерохин получил сертификат УЕФА по футбольному менеджменту: «Формат курса был насыщенным. Моделировали кризисы во время организации крупных матчей ЛЧ или ЛЕ»

36-летний футболист прошел обучение по программе UEFA CFM Players edition для действующих игроков.
Данный курс был разработан УЕФА специально для профессиональных футболистов и футболисток, тренеров и судей.
Его цель — помочь слушателям получить знания в области управления футболом и академическую квалификацию, в том числе не прерывая карьеру.
"Формат был насыщенным: мы смотрели онлайн-лекции от лучших преподавателей европейских вузов и сотрудников УЕФА, а потом отрабатывали все на практике.
Например, моделировали кризисные ситуации во время организации крупных матчей Лиги чемпионов или Лиги Европы, где нужно было быстро принимать четкие решения", — сообщил Ерохин.
Фото: телеграм-канал «Зенита».