Саудовские чиновники недовольны забастовкой Роналду и хотят, чтобы он начал играть. Они удивлены позицией форварда «Аль-Насра», но продолжают его поддерживать (Sky Sports)

Ранее 40-летний форвард сборной Португалии пропустил матч чемпионата против «Аль-Рияда» (1:0). Сообщалось, что он не участвовал и в тренировке после игры. По данным инсайдера Фабрицио Романо, португалец может не сыграть и с «Аль-Иттихадом».
До этого стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Также появлялась информация, что Роналду выступал против перехода Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».
Саудовские футбольные чиновники теряют терпение по отношению к Криштиану, который рассматривает возможность продления забастовки, пишет Sky Sports.
Они ожидают, что Роналду сыграет против «Аль-Иттихада» в пятницу, после того как в среду он опубликовал фотографию с тренировки в своем аккаунте в X. Официальные лица надеются, что игрок уже выразил свою позицию, и пятничный матч для него слишком важен, чтобы его пропустить. Его призывают вернуться на поле.
«Болельщики в Саудовской Аравии и во всем мире хотят видеть Криштиану снова соревнующимся на поле как можно скорее. Поддержка, которую он получал с момента своего приезда в Королевство, сохраняется, и ситуация еще может измениться», — сказал высокопоставленный саудовский чиновник.
Официальные лица удивлены недовольством футболиста — несмотря на то, что, по сообщениям, он зарабатывает 500 000 фунтов в день — и хотят, чтобы он сыграл в пятницу. Кроме того, Криштиану участвовал в жизни клуба на всех уровнях, и все были в курсе всех трансферов и инвестиционных возможностей.
Власти считают, что в лиге идет честная борьба, и в этом сезоне еще многое предстоит решить. Финансирование, предоставляемое лигой, является прозрачным и справедливым для всех клубов, получающих государственное финансирование.
Однако, с позиции Саудовской Аравии, Роналду сохраняет полную поддержку, и в этом плане ничего не изменилось.