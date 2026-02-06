Ширер о забастовке Роналду: «Приятно иметь возможность сказать, что не выйдешь на работу, получая при этом более 400 тысяч фунтов в день. Если вдуматься, это выглядит некрасиво»

Ранее 40-летний форвард сборной Португалии пропустил матч чемпионата против «Аль-Рияда» (1:0). Сообщалось, что он не участвовал и в тренировке после игры. По данным инсайдера Фабрицио Романо, португалец может не сыграть и с «Аль-Иттихадом».
До этого стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Также была информация, что Роналду выступал против перехода Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».
"Не так уж много людей зарабатывают более 400 000 фунтов в день и при этом объявляют забастовку. Должно быть, приятно иметь возможность сказать, что не выйдешь на работу, несмотря на такие деньги.
Если вдуматься, это выглядит странно. Он суперзвезда, но забастовка на таком уровне выглядит некрасиво", — сказал Ширер.