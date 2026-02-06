Роналду не соглашается сыграть с «Аль-Иттихадом». Тренер «Аль-Насра» Жезуш поддерживает протест форварда против владельцев клуба неучастием в пресс-конференциях (Ar-Riyadiyah)

Ранее 40-летний форвард сборной Португалии пропустил матч чемпионата против «Аль-Рияда» (1:0). Сообщалось, что он не участвовал и в тренировке после игры. По данным инсайдера Фабрицио Романо, португалец может не сыграть и с «Аль-Иттихадом».
По данным источников, попытки уговорить португальца сыграть в матче оказались безуспешными из-за продолжающегося недовольства игрока владельцами «Аль-Насра». Оно вызвано отсутствием новых приобретений в зимнее трансферное окно, а также приостановкой полномочий его административной команды, представленной генеральным директором Жозе Семеду и спортивным директором Симау Коутиньо.
Отмечается, что главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш решил выразить солидарность со своим соотечественником Роналду и рассматривает возможность не присутствовать на послематчевой пресс-конференции после игры с «Аль-Иттихадом» в знак протеста против владельцев клуба.
Ранее тренер уже пропустил пресс-конференцию после матча с «Эр-Риядом» в предыдущем туре чемпионата, а также не проводил пресс-конференцию перед сегодняшней игрой.