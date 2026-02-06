Фанаты «Аль-Насра» поддержали Роналду, бойкотирующего матчи. На 7-й минуте игры с «Аль-Иттихадом» они подняли баннеры с фамилией португальца и 7-м номером

Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Также сообщалось, что Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство, и может покинуть «Аль-Наср» летом ради перехода в МЛС или европейскую лигу. Сегодня сообщалось, что Криштиану был готов сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы «Аль-Наср» выплатил задолженность по зарплате. Криштиану ждет разрешения ситуации.