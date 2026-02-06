Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
1
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.25
П2
3.63
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.90
П2
4.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
2.82
X
2.50
П2
4.05
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
перерыв
Унион Б
0
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.65
П2
3.48
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.66
П2
5.10

Фанаты «Аль-Насра» поддержали Роналду, бойкотирующего матчи. На 7-й минуте игры с «Аль-Иттихадом» они подняли баннеры с фамилией португальца и 7-м номером

Болельщики «Аль-Насра» поддержали нападающего Криштиану Роналду, бойкотирующего матчи команды.

Источник: Спортс"

41-летний футболист пропустил игру 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихад Джидда» (2:0). Португалец не принял участия во второй встрече подряд, команда дважды победила без него.

На седьмой минуте фанаты подняли баннеры с фамилией Роналду и его 7-м номером. Плакаты были выполнены с использованием цветов клуба — желтого и синего.

Изображения: x.com/BBCMOTD.

Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Также сообщалось, что Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство, и может покинуть «Аль-Наср» летом ради перехода в МЛС или европейскую лигу. Сегодня сообщалось, что Криштиану был готов сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы «Аль-Наср» выплатил задолженность по зарплате. Криштиану ждет разрешения ситуации.

