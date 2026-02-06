Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Сельта
1
:
Осасуна
1
Все коэффициенты
П1
2.90
X
1.95
П2
5.12
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
0
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
5.89
X
1.38
П2
7.17
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
0
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
1
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
5.60
X
1.30
П2
10.00
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.62
П2
5.04

Семак после 0:3 с «Краснодаром»: «Зенит» всегда хочет побеждать — не любой ценой, но тем не менее. По составу посмотрим — кто-то из тех, кто играл, возможно, уйдет"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:3) в рамках Winline Зимнего кубка.

Источник: Спортс"

— Сергей Богданович, насколько расстроены результатом? Обычно победы спокойно воспринимаете с точки зрения матча на сборах. Что скажете об этой игре?

— Поражения всегда расстраивают, побеждать мы всегда хотим, и не важно, это игра официальная или нет. Конечно, не любой ценой, но тем не менее. Сегодня у нас не получилось по множеству факторов.

Могли и сами забить, могла игра по-другому сложиться, но, думаю, во втором тайме и свежести, и внимательности, и концентрации нам не хватило. Достаточно много ошибок в обороне — тактических, индивидуальных. Для нас это пища для размышлений.

— Что порадовало в матче несмотря на результат?

— Были хорошие моменты, определенные фрагменты игры. То, что мы хотим видеть, было — что-то хорошее получалось. Где-то не очень, но где-то — хорошо. Посмотрим по составу, он чуть-чуть видоизменится, ближе к чемпионату будем наигрывать основной состав.

Кто-то добавится, кто-то из тех, кто играл сегодня, возможно, уйдет из обоймы. Думаю, для нас это тоже хорошая пища для размышлений с точки зрения готовности игроков, понимания позиции, — сказал Семак.