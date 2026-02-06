Семак после 0:3 с «Краснодаром»: «Зенит» всегда хочет побеждать — не любой ценой, но тем не менее. По составу посмотрим — кто-то из тех, кто играл, возможно, уйдет"

— Сергей Богданович, насколько расстроены результатом? Обычно победы спокойно воспринимаете с точки зрения матча на сборах. Что скажете об этой игре?
— Поражения всегда расстраивают, побеждать мы всегда хотим, и не важно, это игра официальная или нет. Конечно, не любой ценой, но тем не менее. Сегодня у нас не получилось по множеству факторов.
Могли и сами забить, могла игра по-другому сложиться, но, думаю, во втором тайме и свежести, и внимательности, и концентрации нам не хватило. Достаточно много ошибок в обороне — тактических, индивидуальных. Для нас это пища для размышлений.
— Что порадовало в матче несмотря на результат?
— Были хорошие моменты, определенные фрагменты игры. То, что мы хотим видеть, было — что-то хорошее получалось. Где-то не очень, но где-то — хорошо. Посмотрим по составу, он чуть-чуть видоизменится, ближе к чемпионату будем наигрывать основной состав.
Кто-то добавится, кто-то из тех, кто играл сегодня, возможно, уйдет из обоймы. Думаю, для нас это тоже хорошая пища для размышлений с точки зрения готовности игроков, понимания позиции, — сказал Семак.