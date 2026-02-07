Мусаев про 3:0 с «Зенитом»: «По результату не нужно витать в облаках, а тем, что было на поле, мы удовлетворены. Главное — дисциплина, самоотдача и качество»

"В первую очередь порадовали самоотдача и дисциплина. Был хороший, плотный первый тайм, были моменты с обеих сторон. Понравилась командная работа.
Во втором тайме сделали восемь замен, а у соперника замен не было, поэтому чуть-чуть превосходили в свежести. Наши молодые, свежие футболисты очень хорошо начали и забили красивые мячи.
Дальше мы не играли на удержание, игра была открытой, в том числе и у «Зенита» были моменты. Самое главное — дисциплина, самоотдача и качество. По результату не нужно витать в облаках, а тем, что было на поле, мы удовлетворены", — сказал Мусаев.